Камалия показала сюрприз, который ей устроил экс-муж Мохаммад Захур в Каннах

Украинская певица Камалия 18 мая отметила 46-летие.

В этот праздничный день исполнительница отправилась во Францию, в город Канны, где приняла участие в благотворительном вечере украинской культуры. На странице в Instagram артистка поделилась, что после концерта все же собралась с друзьями в одном из местных заведений, где отпраздновала день рождения.

Торт на дне рождения Камалии / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия призналась, что такой сюрприз ей подготовил муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур:

"Спасибо друзья, дорогие поклонники, родные, каждому, кто поздравил меня с днем рождения! Отдельная благодарность Захуру за сюрприз! Ведь сейчас организовать праздничную вечеринку в Каннах, где проходит международный кинофестиваль, и даже найти свободный столик в ресторане практически невозможно. Уютный ресторан, шампанское, цветы и вкусный торт… Спасибо прекрасному Олегу Скрипке и его команде, которые своими песнями под баян сделали мой день рождения незабываемым!" – рассказала Камалия.

Как мы писали ранее, Мохаммад Захур присутствовал и на выступлении Камалии, бизнесмен поднялся к жене на сцену с огромным букетом цветов и назвал ее любимой женщиной.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия в Каннах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Похоже, супругам удалось помириться и Камалия передумала разводиться с пакистанским миллиардером. Напомним, что о своем намерении разойтись с Захуром артистка сообщила месяц назад.

До этого певица делилась, что впервые за 20 лет супружеской жизни поругалась с мужем. В конфликте супругов была виновата дочь Захура от экс-жены, россиянки.

Читайте также: