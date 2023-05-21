Камалия показала сюрприз, который ей устроил экс-муж Мохаммад Захур в Каннах

Похоже, супруги передумали расставаться.
Украинская певица Камалия 18 мая отметила 46-летие.
В этот праздничный день исполнительница отправилась во Францию, в город Канны, где приняла участие в благотворительном вечере украинской культуры. На странице в Instagram артистка поделилась, что после концерта все же собралась с друзьями в одном из местных заведений, где отпраздновала день рождения.
Камалия призналась, что такой сюрприз ей подготовил муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур:
"Спасибо друзья, дорогие поклонники, родные, каждому, кто поздравил меня с днем рождения! Отдельная благодарность Захуру за сюрприз! Ведь сейчас организовать праздничную вечеринку в Каннах, где проходит международный кинофестиваль, и даже найти свободный столик в ресторане практически невозможно. Уютный ресторан, шампанское, цветы и вкусный торт… Спасибо прекрасному Олегу Скрипке и его команде, которые своими песнями под баян сделали мой день рождения незабываемым!" – рассказала Камалия.
Как мы писали ранее, Мохаммад Захур присутствовал и на выступлении Камалии, бизнесмен поднялся к жене на сцену с огромным букетом цветов и назвал ее любимой женщиной.
Похоже, супругам удалось помириться и Камалия передумала разводиться с пакистанским миллиардером. Напомним, что о своем намерении разойтись с Захуром артистка сообщила месяц назад.
До этого певица делилась, что впервые за 20 лет супружеской жизни поругалась с мужем. В конфликте супругов была виновата дочь Захура от экс-жены, россиянки.
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