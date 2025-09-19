ТСН в социальных сетях

Камалия показалась без макияжа и устроила зажигательные танцы со звездой 90-ых

Артистки зажгли в новом видео в соцсетях.

Камалия и Оксана Вояж

Камалия и Оксана Вояж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия вместе с коллегой Оксаной Вояж потанцевали перед камерами и восхитили Сеть.

В своем Instagram артистка поделилась небольшим видео, которое сняла вместе с Оксаной. Похоже, звезды решили дать волю эмоциям и неожиданно станцевали прямо в салоне красоты, куда 48-летняя Камалия пришла принарядиться. Певица появилась перед камерой в максимально естественном виде — без макияжа, в простой белой майке и джинсах. Вояж в свою очередь выбрала тотал голубой образ — на звезде были базовые джинсы и синяя кофточка.

Видео с танцевальными импровизациями уже разлетелось по Сети и собрало десятки положительных комментариев. Фанаты были в восторге от такого досуга певиц и начали делать кумирам комплименты:

  • Девочки, вы супер!

  • У вас отлично получилось.

  • Вы прекрасно выглядите!

Напомним, недавно певица Камалия удивила планами с экс-супругом Мохаммадом Захуром. Артистка поделилась, как собирается провести время вместе с бывшим избранником.

