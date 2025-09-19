- Дата публикации
Камалия показалась без макияжа и устроила зажигательные танцы со звездой 90-ых
Артистки зажгли в новом видео в соцсетях.
Украинская певица Камалия вместе с коллегой Оксаной Вояж потанцевали перед камерами и восхитили Сеть.
В своем Instagram артистка поделилась небольшим видео, которое сняла вместе с Оксаной. Похоже, звезды решили дать волю эмоциям и неожиданно станцевали прямо в салоне красоты, куда 48-летняя Камалия пришла принарядиться. Певица появилась перед камерой в максимально естественном виде — без макияжа, в простой белой майке и джинсах. Вояж в свою очередь выбрала тотал голубой образ — на звезде были базовые джинсы и синяя кофточка.
Видео с танцевальными импровизациями уже разлетелось по Сети и собрало десятки положительных комментариев. Фанаты были в восторге от такого досуга певиц и начали делать кумирам комплименты:
Девочки, вы супер!
У вас отлично получилось.
Вы прекрасно выглядите!
