Камалия показалась без макияжа и устроила зажигательные танцы со звездой 90-ых

Камалия и Оксана Вояж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия вместе с коллегой Оксаной Вояж потанцевали перед камерами и восхитили Сеть.

В своем Instagram артистка поделилась небольшим видео, которое сняла вместе с Оксаной. Похоже, звезды решили дать волю эмоциям и неожиданно станцевали прямо в салоне красоты, куда 48-летняя Камалия пришла принарядиться. Певица появилась перед камерой в максимально естественном виде — без макияжа, в простой белой майке и джинсах. Вояж в свою очередь выбрала тотал голубой образ — на звезде были базовые джинсы и синяя кофточка.

Дата публикации 14:46, 19.09.25 Количество просмотров 7 Камалия покорила Сеть естественным образом и зажигательными танцами со звездой 90-х

Видео с танцевальными импровизациями уже разлетелось по Сети и собрало десятки положительных комментариев. Фанаты были в восторге от такого досуга певиц и начали делать кумирам комплименты:

Реклама

Девочки, вы супер!

У вас отлично получилось.

Вы прекрасно выглядите!

Напомним, недавно певица Камалия удивила планами с экс-супругом Мохаммадом Захуром. Артистка поделилась, как собирается провести время вместе с бывшим избранником.