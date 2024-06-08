Камалия показалась на забавных фото с экс-мужем и дочерьми в Лондоне: "Обожаю такие моменты"

Артистка встретилась со всей семьей за границей.
Украинская певица Камалия поделилась счастливыми кадрами с отпуска с семьей.
Так, в фотоблоге исполнительница рассказала, что прилетела в Лондон, где во время полномасштабного вторжения ее 10-летние дочери-близнецы Арабелла и Мирабелла живут с отцом Мохаммадом Захуром. Вся семья встретилась вместе, чтобы провести первые летние дни в парке. Звезда поделилась, что очень довольна такими прогулками, потому что они помогают ей расслабиться. К тому же счастливые экс-супруги с дочками сделали несколько забавных кадров в окружении деревьев.
"Большая прогулка по лондонскому парку! Прекрасный день среди природы и свежего воздуха! Обожаю такие моменты покоя и вдохновения!", - написала Камалия.
Под постом пользователи оставили семье много замечательных пожеланий и сделали комплименты:
- Очень красивая и необычная семья! Да будет так спокойно и в нашей Украине!
- Фантастическая семья
- Счастье. Мира. Любовь! Победы в 2024 году!
- Хорошие. Счастливые и успешные. Мира и победы нашей Украине
Напомним, недавно Камалия вместе с дочерьми отдыхала в Испании и делилась, как оригинально они гуляли по побережью Средиземного моря.
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