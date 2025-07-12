Камалия показалась с экс-супругом и дочками в Испании и ошеломила, как они изменились за 8 лет

Камалия с экс-супругом и дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия показала свой отдых в кругу самых близких людей.

Так, в фотоблоге исполнительница поделилась свежим фото с виллы в Испании, где проводит время с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и двумя дочерьми - Арабеллой и Мирабеллой. Вместе они попытались воссоздать ту же фотографию, которую сделали восемь лет назад возле дома, и сравнили снимки. Невооруженным глазом заметно, как подросли дети бывших супругов.

"Мгновение во времени с разницей в восемь лет. Это не просто фотографии. Это — эхо мгновения, остановленного во времени. Сделаны с точностью до дня — 11 июля, с интервалом в восемь лет, в том самом любимом месте: нашем доме на Майорке, Испания. То же место, тот же диван, даже тот же талантливый фотограф — Сергей Гриценко. Изменился только год — с 2017 на 2025", — написала Камалия.

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Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

Певица также поделилась, что за это время их семью постигли значительные внутренние изменения. Однако былые времена она вспоминает только с теплотой и благодарностью.

"И мы также изменились. Время проходит, но любовь, воспоминания и места, близкие сердцу, остаются нашей опорой. Пусть этот миг напомнит нам о красоте роста, о пути, который мы прошли, и о радости возвращаться — не теми, кем были, а теми, кем стали", — растрогала певица.

Напомним, недавно Камалия после развода с Захуром показалась с загадочным мужчиной и заговорила о любви.