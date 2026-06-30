Камалия показалась в объятиях экс-мужа и как с ним наслаждается отдыхом за границей

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия показалась в объятиях бывшего мужа, бизнесмена Мохаммада Захура, и похвасталась их отдыхом за границей.

Артистка отправилась в отпуск. Знаменитость решила насладиться отдыхом у Средиземного моря. Она улетела к Пальма-де-Майорке. Компанию знаменитости составили бывший муж Мохаммад Захур и 12-летние дочери Арабелла и Мирабелла.

Камалия, Мохаммад Захур и их дочери / © instagram.com/kamaliyaofficial

В своем Instagram исполнительница уже показала, как проходит их отдых. Они охотно плавают в Средиземном море и наслаждаются морскими прогулками по яхте. Камалия уже успела наделать фото на палубе. Знаменитость неожиданно предстала в объятьях бывшего мужа Мохаммада Захура.

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Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Особенно этому порадовались подписчики певицы. Поклонники артистки признались, что были очень рады видеть ее в объятиях бывшего мужа и что они надеюсь, что парочка возобновит отношения.

Отметим, Камалия и Мохаммад Захур поженились в 2003 году. Однако в 2023-м артистка ошеломила новостью, что они разводятся. При этом пара продолжает жить вместе и воспитывает общих дочерей Арабеллу и Мирабеллу.

Напомним, недавно Камалия похвасталась фигурой в бикини. Артистка сделала пикантные фото на фоне моря.

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