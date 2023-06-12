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Камалия показалась в объятиях экс-мужа и рассекретила их совместные планы в Киеве

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1978
Время на прочтение
2 мин
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Камалия показалась в объятиях экс-мужа и рассекретила их совместные планы в Киеве

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Исполнительница не прекращает интриговать своей личной жизнью.

Украинская певица Камалия показалась в объятиях экс-мужа, пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, и рассказала о совместных планах в Киеве.

Фотографию с бывшим избранником знаменитость опубликовала в Instagram. На снимке Камалия и Мохаммад Захур позировали в патриотических нарядах. Экс-муж обнимал исполнительницу, пока та улыбалась в объектив фотокамеры. Впрочем, артистка поделилась архивным снимком, ведь он был сделан на Каннском кинофестивале.

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кстати, у эксов есть совместные планы в Киеве. Камалия и Мохаммад Захур посетят вместе 12-ю церемонию награждения украинской музыкальной премии YUNA. А вот их общих дочерей-близнецов Арабеллы и Мирабеллы не будет на мероприятии.

"Мы с Захуром будем присутствовать, но в этот раз без наших принцесс, ведь школу никто не отменял, а они очень ответственные ученицы", — отметила артистка.

Отметим, 13 апреля Камалия ошеломила новостью, что разводится с мужем Мохаммадом Захуром. Артистка не стала говорить, что именно повлияло на их решение. Впрочем, после этого певица неоднократно намекала на примирение. То артистка вместе с бывшим посетит Каннский кинофестиваль, то отпразднует день рождения. На снимках, которыми делится певица, они с бизнесменом всегда улыбаются и мило позируют друг возле друга.

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Дата публикации
Просмотры
1978
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