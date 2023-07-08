Камалия показалась в объятиях экс-мужа Мохаммада Захура и с дочерьми в Лондоне

Украинская певица Камалия продолжает интриговать поклонников, что действительно происходит в ее отношениях с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

На странице в Instagram артистка поделилась новым фото, на котором позирует с экс-мужем и их дочерьми, 9-летними Арабеллой и Мирабеллой. На снимке Камалия и Захур обнимаются, а их дочери стоят впереди.

Как рассказала исполнительница, она уехала в Великобританию, где живут и учатся ее дети, чтобы увидеться с ними:

"А я поехала обнять, расцеловать своих девочек. Счастлива чувствовать гордость за них на родительском дне в школе! Девочки очень скучают по Украине и мечтают хоть ненадолго приехать, а папа пообещал очень скоро исполнить их небольшую мечту", – подписала фотография певица.

Камалия с Мохаммадом Захуром и детьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что о разводе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, Камалия сообщила 13 апреля 2023 года. Супруги были вместе 20 лет. Что послужило причиной, артистка не уточнила. Впрочем, ранее рассказывала, что впервые в жизни имела серьезный конфликт с Захуром из-за его дочери от предыдущего брака с россиянкой.

Однако, после разрыва экс-влюбленные продолжили вместе появляться на людях, а Захур даже признавался Камалии в любви.

Месяц назад в комментарии сайу ТСН.ua Камалия прокомментировала, что же происходит в ее отношениях с пакистанским миллиардером.

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