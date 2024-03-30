Камалия показалась в объятиях заметно подросших дочерей-красавиц, которых забрала из Англии: "Моя гордость"

Артистка восхитила фото с 10-летними Мирабеллой и Арабеллой.
Украинская певица Камалия порадовала поклонников семейным контентом.
Так, в своем фотоблоге артистка рассказала, что в Украину приехали ее дочери, 10-летние Арабелла и Мирабелла, которые во время полномасштабного вторжения проживают с отцом Мохаммадом Захуром в Лондоне. Звездная мама показалась с детьми в машине и залюбовала нежными объятиями. К тому же Камалия адресовала своим доченькам множество теплых слов и призналась, что очень их любит и гордится.
"Мое сердце наполняется невыразимой радостью и теплотой, ведь мои любимые ангелочки, Мирабелла и Арабелла, приехали ко мне в Киев! Каждый миг, проведенный с ними, – это бесценное сокровище, которое я храню в глубочайших глубинах своего сердца. Мои дочери – моя гордость, моя радость, мой смысл жизни. Люблю вас до бесконечности и еще немного!", – растрогала звезда.
В свою очередь в комментариях поклонники певицы написали немало комплиментов и отметили, что ее дочери быстро повзрослели:
- Какое это счастье, когда дети рядом! Мира всем нам и безграничной любви
- Девочки меняются на глазах, взрослеют, а для мамы они всегда маленькие. Хорошего и спокойного вам отдыха
- Очаровательные
Напомним, недавно Камалия показалась в военной форме с оружием в руках рядом с защитниками и рассказала о своей особой миссии.
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