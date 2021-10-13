Камалия получила престижную награду как певица года

Церемония вручения состоялась в Центральном доме офицеров ВСУ.

Украинская певица Камалия на днях была награждена престижной Всеукраинской премией Celebrity awards 2021.

Празднование события состоялось 1 октября в Центральном доме офицеров ВСУ. Камалия победила в номинации "Певица года".

Камалия получила престижную награду / instagram.com/kamaliyaofficial

Правда, лично присутствовать на вручении звезда не смогла, потому что была вовлечена в съемках нового телевизионного проекта.

"К сожалению, из-за съемок в новом телевизионном проекте я не смогла присутствовать лично. Но как же все-таки приятно получить высокую награду "Певица года"! Спасибо всем членам высокого жюри за признание! Обещаю, в следующий раз обязательно буду", — поделилась своими впечатлениями артистка.

Камалия получила престижную награду / instagram.com/kamaliyaofficial

К слову, Celebrity Awards — это независимая всеукраинская премия.

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