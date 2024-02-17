Камалия попала в больницу и показала, как ей делали экстренную операцию

Украинская певица Камалия испугала поклонников видео из больницы.

На странице в Instagram исполнительница разместила видео, где изображена в операционной. Как рассказала певица, ей понадобилось экстренное хирургическое вмешательство из-за того, что она начала плохо слышать левым ухом. В фотоблоге Камалия показала, как проходила операция и поблагодарила врачей Александровской больницы, в которую она попала с диагнозом "травматическая перфорация барабанной перепонки":

“Я очень благодарна врачам Александровской больницы, которые очень многое сделали для меня. Ковид, проблемы с почками… И всегда я знала, что настоящие профессионалы Александровской больницы помогут! Как и в этот раз судьба привела меня к ним с диагнозом "травматическая перфорация барабанной перепонки". Операцию мирингопластики отлично сделала заведующая ЛОР-отделением. Спасибо за ваши золотые руки и золотое сердце – вы хирург от Бога! Надеюсь, что снова буду слышать на левое ухо, как раньше. Благодарю Бога и хирурга от Бога за прекрасно сделанную операцию!” – написала в фотоблоге Камалия.

Камалия показалась в больнице и рассказала, что с ней произошло

В свою очередь, поклонники певицы пожелали ей скорейшего выздоровления:

Выздоравливайте, Камалия. Вы нужны семье и Украине

Выздоравливайте и восстанавливаетесь быстро и качественно, без плохих последствий. Шлю вам лучи добра

Камалия, поправляйся скорее и забыть о болезни! Сил тебе, божьего благословения

Напомним, ранее Камалия поделилась редкими фото с 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Артистка не некоторое время забрала детей в Украину и показала, как они занимаются гимнастикой. Как известно, дети Камалии живут с ее экс-мужем Мохаммадом Захуром в Лондоне.

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