Камалия попала в больницу с двусторонним воспалением легких и гайморитом

Артистка рассказала об осложнениях, вызванных флуроной.

Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками новыми подробностями течения своей болезни.

Артистка разместила видео, которое сняла в больнице. На нем Камалия лежит на больничной кушетке под капельницей. Певица рассказала, что состояние ее здоровья не слишком хорошее. И что флурона, которую у нее диагностировали на днях, дала осложнение:

"Короче, у меня целый букет осложнений. Двухстороннее воспаление легких, или поражение, как еще называют. Двухсторонний гайморит. Но я в надежных руках! Пожалуйста, не волнуйтесь! Всем крепкого здоровья и иммунитета!" – сказала Камалия.

Камалия болеет уже две недели, а не делала КТ до этого момента, потому что, по словам артистки, ей нельзя было "облучаться".

А тем, кто критикует ее за новогодний отдых в Буковеле, мол, не ездили бы, так и не заболели бы, артистка ответила:

"Я болею еще с Финляндии, потому что все пишут, вот это Буковель, не нужно было ехать. Друзья, ну мы уже два года в коронавирусе. Кто может выдержать два года в заточении. У меня растут дети. Они хотят на каникулах отдыхать, получать эмоции. Мы приехали из Буковеля здоровыми абсолютно", — отметила Камалия.

Артистка предположила, что всю их семью могла заразить сотрудница, которая вышла на работу больной и не носила маску.

В общем, знаменитость болеет с 6 января. По словам исполнительницы, у нее все началось с горла. Позже она сообщила, что у нее диагностировали флурону – одновременное заражение гриппом и коронавирусом.

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