Камалия попала в скандал: артистку обвинили в невыплате гонорара за работу

О неприятном опыте работы с артисткой рассказала стилист София Неведомая.

Украинская певица Камалия попала в скандал. Так, стилистка София Неведомая обвинила артистку в том, что она уже три месяца не выплачивает ей гонорар за проделанную работу.

Гневной тирадой девушка разразилась на странице в Instagram. София рассказала, что было два клипа, на которых она работала и за которые ей должны были заплатить в общей сложности 600 долларов – за два образа в одном клипе, и в другом – за один.

"Начиная с 10 декабря я отработала смену (12 часов), за которую мне отдали только половину (за которую мне еще пришлось бороться). Три месяца не выплачивают расходники за пошив, переносят его и моей швеи (которая сшила уже два костюма, не спав по ночам).Потом просто нас игнорировали и сейчас мне просто говорят, что моих денег нет и за пошив и просто мое потраченное время мне не заплатят, потому что отдали не в срок. Простите, эта артистка просто болела ежемесячно и уезжала отдыхать, поэтому в сроке виновата я. А за свою работу на клипе я просто не должна получать, потому что у них так принято относится к людям", — написала Неведомая в фотоблоге.

Также стилистка показала переписку с командой Камалии и самой певицей. Девушка пожаловалась, что очень рассчитывала на эти деньги. Она не может заплатить за съемную квартиру и выплатить деньги швеи, которая для пошива костюмов вкладывала свои расходники.

"У меня были залоговые 1000 долларов, я приехала с этими деньгами, отдаю их и мне говорят: "Соня, это твои сто долларов за работу. Все остальное тебе должен отдать другой парень". А тот парень вообще не знал этого. Никто со мной не связывался. Когда я с ним связалась, он сказал: "Мне дали всего 200". И сейчас меня просто игнорируют и не отвечают", – рассказала София.

Она добавила, что сейчас просто хочет рассчитаться со своими долгами и "забыть как страшный сон, что она работала с такими людьми на таких проектах".

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