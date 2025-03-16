Камалия поразвлекалась с дочками-близнецами за границей и показала их опасные трюки

Украинская певица Камалия показала 11-летних дочерей-близнецов на отдыхе.

Так, Арабелла и Мирабелла на каникулах встретились с мамой и улетели в Австрию в горы. Семью ждали насыщенные дни зимних развлечений и наслаждение живописными пейзажами. В частности, девушки со звездной мамой показались в снаряжении и покатались на лыжах, продемонстрировав свое мастерство.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также в фотоблоге Камалия поделилась, какими трюками Арабелла и Мирабелла овладели под наблюдением тренера. Так, девушки научились подпрыгивать на крутых склонах, преодолевать препятствия и ловко останавливаться на большой скорости.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Как признается артистка, ей очень понравилось время с дочками. И уже с первых мгновений они погрузились в восторг от катания на лыжах.

"Это были невероятные каникулы с моими девочками, Арабеллой и Мирабеллой, в заснеженных горах Австрии! Горы, лыжи – это была любовь с первого спуска!" – написала Камалия.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно шоумен Юрий Горбунов показал двух сыновей-красавцев от Екатерины Осадчей и как с ними выходные проводил наедине.

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