Камалия поразвлекалась с дочками-близнецами за границей и показала их опасные трюки

Семья отдохнула среди заснеженных гор.
Украинская певица Камалия показала 11-летних дочерей-близнецов на отдыхе.
Так, Арабелла и Мирабелла на каникулах встретились с мамой и улетели в Австрию в горы. Семью ждали насыщенные дни зимних развлечений и наслаждение живописными пейзажами. В частности, девушки со звездной мамой показались в снаряжении и покатались на лыжах, продемонстрировав свое мастерство.
Также в фотоблоге Камалия поделилась, какими трюками Арабелла и Мирабелла овладели под наблюдением тренера. Так, девушки научились подпрыгивать на крутых склонах, преодолевать препятствия и ловко останавливаться на большой скорости.
Как признается артистка, ей очень понравилось время с дочками. И уже с первых мгновений они погрузились в восторг от катания на лыжах.
"Это были невероятные каникулы с моими девочками, Арабеллой и Мирабеллой, в заснеженных горах Австрии! Горы, лыжи – это была любовь с первого спуска!" – написала Камалия.
Напомним, недавно шоумен Юрий Горбунов показал двух сыновей-красавцев от Екатерины Осадчей и как с ними выходные проводил наедине.
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