Камалия поругалась с мужем из-за его дочери от бывшей жены-россиянки

Украинская певица Камалия впервые откровенно рассказала о проблемах в отношениях с мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

В программе ЖВЛ артистка призналась, что в их браке был непростой период и в этом была виновата дочь Захура от первого брака Татьяна.

Камалия неоднократно рассказывала, что за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину ее муж с их дочерьми уехал в Великобританию. Там родственников приняла дочь предпринимателя от предыдущего брака. В Лондоне дочь Захура, которая, кстати, почти одного возраста с Камалией, имеет свой дом, где и приютила родных из Украины.

Дочь Мохаммада Захура от первого брака

Впрочем, Камалия с женщиной не очень ладит, поэтому в Лондоне задержалась недолго: "Она с самого начала меня недолюбливала, даже не встречавшись со мной вживую", — призналась Камалия.

Но самые большие скандалы возникали как раз на фоне войны между Украиной и Россией:

"У нее мама россиянка, хотя она не поддерживает войну, но ей очень обидно, когда она слышала, как я ругала всех россиян. Ее это задевало, конечно", — добавила певица.

Из-за ссор в сентябре прошлого года артистка окончательно собрала свои вещи и покинула дом, где ей были не рады. Она вернулась к родным стенам в Украине. Однако легче не стало. Певицу волновало то, что в конфликте любимый стал на сторону дочери: "Да. Это очень обидно", — отметила Камалия.

Это первый столь серьезный конфликт между супругами, которые вместе уже 20 лет. Эта тема настолько болезненна для певицы, что она предпочитает ее не комментировать. Впрочем, артистка поторопилась успокоить поклонников, что в ее браке сейчас все хорошо: "У нас все нормально. Просто был такой период, что нам было очень тяжело", — объяснила исполнительница.

А совсем недавно Камалия выпустила клип на патриотический трек "Єдина Україна", в котором сняла мужа и дочь. Вместе с артисткой ее семья в видео спела на украинском.

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