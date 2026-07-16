Камалия после госпитализации впервые назвала диагноз и почему ей могут удалить часть кишечника

Камалия

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Украинская певица Камалия впервые откровенно рассказала о серьезном хроническом заболевании кишечника, которое может представлять угрозу жизни.

Так, поклонники забили тревогу еще в начале июня. Тогда звезда попала на скорой в больницу, но подробностей не раскрывала. Теперь же Камалия на телеканале «Дім» призналась, недуг обостряется дважды в год, а основной причиной ухудшения состояния является сильный стресс. Именно нервное истощение, связанное с российскими обстрелами и личной трагедией, привело к ее госпитализации.

Камалия

«У меня есть старая хроническая история, связанная с желудочно-кишечным трактом. Дважды в год обостряется. Это опасно, потому что может окончиться летальным исходом. Проблема обостряется из-за нервного состояния. Наш бизнес-центр трижды атаковали семью ракетами. Потом я узнала, что двоюродный брат погиб на войне. После похорон мне стало плохо. Я терпела, пила таблетки и потеряла сознание. Меня госпитализировали», — поделилась певица.

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В настоящее время артистка находится под наблюдением врачей. Медики пытаются стабилизировать ее состояние без хирургического вмешательства, однако не исключают, что в будущем избежать операции может и не удастся.

«Нужно оперативное вмешательство. Но сначала врачи пытаются лечить консервативно. Если обострения будут повторяться, придется удалять часть кишечника», — призналась Камалия.

Напомним, недавно Камалия шокировала, как после развода с Захуром сорвала помолвку с другим мужчиной. Звезда раскрыла подробности.

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