Камалия после новостей о разводе с Мохаммадом Захуром рассказала, с кем находятся ее дочери

Певица Камалия, ошеломившая новостью о разводе с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, рассказала о том, где сейчас ее дочери Арабелла и Мирабелла.

Исполнительница нежно обратилась к своим дочерям в Instagram в честь праздника – Дню дочери. К поздравлению Камалия добавила семейное фото с Захуром.

"Приветствую всех дочерей и родителей Украины с Днем дочери! Мечтаю, чтобы все мы были счастливы! Как же нам с Захуром посчастливилось быть родителями наших волшебных принцесс Арабеллы и Мирабеллы", — написала певица.

Также исполнительница сообщила, что очень скучает по девочкам, ведь сейчас они вместе с отцом уехали в Лодон. Там двойняшки продолжают обучение в школе, но, по словам Камалии, при первой возможности вернутся в Киев.

"А я уж очень скучаю, мои дочки вернулись с папой в Лондон, ведь школу никто не отменял. Мы твердо решили с Захуром: если школы в Украине начнут работать оффлайн, мы не будем ждать окончания войны, а с сентября вернем девочек в Киев. Мы четко понимаем, что онлайн-учеба абсолютно неэффективна, дети должны посещать школу", — рассказала Камалия.

Отметим, что в последнее время певица все больше подогревает слухи о примирении с мужем. На днях Камалия показала, как проводит время с дочками и Захуром.

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