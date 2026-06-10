Камалия после отказа от госпитализации во второй раз оказалась в больнице и показалась под капельницами

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия снова оказалась под наблюдением врачей после того, как ее самочувствие резко ухудшилось.

Артистка напомнила, что накануне ее состояние было настолько сложным, что пришлось вызывать «скорую». Тогда медики настаивали на немедленной госпитализации, однако певица решила отказаться от стационарного лечения из-за запланированного концерта. Она даже написала расписку об ответственности за свое решение.

Несмотря на это, после выступления Камалия все же вернулась в больницу, как и обещала врачам, чтобы пройти необходимое лечение. Сейчас она находится под капельницами и проходит восстановление в стационаре. В своем посте в Instagram артистка вышла на связь из больничной палаты и заверила, что настроена оптимистично и так же не собирается отменять ближайшие выступления.

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Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Меня забрала „скорая“, но я тогда отказалась от стационара, потому что был концерт на следующий день… Но пообещала врачам после концерта вернуться. Хотя бы на три дня. И теперь я здесь. Но я все равно жду вас на следующих запланированных концертах. Спасибо за поддержку», — отметила певица.

Напомним, ранее Камалия уже делилась подробностями проблем со здоровьем, не раскрывая точного диагноза, но признавалась, что обострения могут быть связаны со стрессом и нагрузкой. И добавила, что время от времени недуг возвращается к ней.

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