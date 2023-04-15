Камалия после развода с Мохаммадом Захуром поделилась фото вместе и рассказала о совместных планах

Певица Камалия после шокирующей новости о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром снова удивила фанатов.

В своем Instagram исполнительница поделилась общим фото с бывшим мужем и двумя общими дочерьми. Как оказалось, даже после разрыва у пары есть общие планы.

Камалия с Мохаммадом Захуром и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Так, Мохаммад придется поддержать свою экс-жену на цирковом шоу, которое на днях пройдет в Киеве. Также на выступление певицы придут ее дочери, родные и друзья.

"Увидимся сегодня на 12-часовом спектакле в Киевском цирке, где я выступлю с финальным номером со всеми артистами цирка. Мои принцессы, Захур, моя мама вместе с другими друзьями будут поддерживать меня с ложи директора цирка. Это новое шоу и я смотрела его репетиции, и это просто фантастика. Пожалуйста, приходите", — пригласила фанатов Камалия.

Раньше певица показала, как готовится к шоу и поделилась кадрами по репетиции.

Напомним, что 13 апреля Камалия шокировала новость о том, что разводится с мужем после 20 лет в браке. Что именно стало причиной разрыва супругов, певица рассказывать не стала. Вместе пара воспитывает двух дочерей-близнецов – Мирабеллу и Арабеллу.

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