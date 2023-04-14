Камалия после развода с Мохаммадом Захуром показала, чем занимается

Украинская певица Камалия ошеломила поклонников новостью о своем разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет супружеской жизни.

И как бы артистка ни переживала сейчас непростой период в жизни, сидеть, сложа руки, она не собирается. Так, после новости о разводе с Захуром в сторис своей страницы в Instagram Камалия показала, чем занимается.

Исполнительница с головой ушла в работу. Уже завтра, 15 апреля, во Всемирный день цирка певица выступит в киевском цирке на премьере "Циркового променада". В фотоблоге Камалия показала, как проходят репетиции ее номера. Певица исполнит танцевальный трек, а ее перформанс будет сопровождать балет.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что в четверг 13 апреля Камалия шокировала сообщением, что после 20 лет супружеской жизни разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Причину артистка называть не стала. Но раньше делилась, что впервые за 20 лет поругалась с мужем. Причиной конфликта пары стала дочь Захура от предыдущего брака с россиянкой. Певица активно осуждала россиян, а дочь Захура на нее из-за этого обиделась. В этой ссоре Захур принял сторону дочери, что очень задело Камалию.

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