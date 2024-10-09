Камалия после развода с мужем-миллиардером закрутила новый роман и рассказала о возлюбленном

Украинская певица Камалия откровенно призналась, что после развода с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром закрутила новый роман.

О переменах в личной жизни знаменитость рассказала в программе "ЖВЛ представляет". Артистка откровенно признается, что сейчас влюблена. Певица хочет проводить время с возлюбленным, делать для него приятные поступки и видеться с ним как можно чаще.

"Такое вдохновение идет, и ты сияешь. Ты сияешь, хочешь постоянно видеть этого человека, хочешь что-то делать для него, хочешь проводить время", — делится звезда.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Хотя раскрывать личность мужчины певица не торопится, но честно признается, что влюблена. Правда, будут ли это серьезные отношения, которые перерастут в любовь, Камалия пока что не знает. Артистка уверена, что чувства должны пройти проверку временем.

"Сначала все влюбляются. Любовь – она узнается только после двух-трех лет отношений", — говорит звезда.

Напомним, в течение 20 лет Камалия прожила в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, от которого родила двух дочерей – Арабеллу и Мирабеллу. Весной 2023 года звезда ошеломила новостью, что они разводятся. Долгое время певица не называла причину такого решения. Впрочем, недавно артистка призналась, что ушла от мужа из-за обиды на него. Более того, на развод супругов повлияла и дочь бизнесмена от первой жены-россиянки.

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