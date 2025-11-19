Камалия после развода с Захуром удивила, где сейчас живет экс-супруг: "Это наше решение"

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия поделилась неожиданными подробностями своей жизни после развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Так, артистка призналась, что несмотря на официальный разрыв, их семья продолжает жить вместе — ради общих дочерей. По словам звезды, после того как Мирабелла и Арабелла вернулись в Украину, она с бизнесменом приняла решение жить под одной крышей. Такой формат, говорит Камалия, сделал ее более спокойной и позволил сохранить стабильность для детей.

«Живем все вместе: дети, Захур, я. Да, комфортно. Это наше общее решение. У нас общие дети, их надо воспитывать. Они переехали и пошли здесь в школу в сентябре. Я более спокойная стала», — призналась Камалия в комментарии «Люкс ФМ».

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми

В то же время артистка поделилась расходами на воспитание двоих детей. По ее словам, эта сумма может достигать около 100 тыс. евро на обоих и покрывает базовые потребности. Кроме того, Камалия с юмором вспомнила ситуацию с шопингом, когда сумма покупок очень шокировала Захура, который контролирует семейный бюджет.

«В год 50 тыс. евро на одного ребенка. Это только обучение, плюс питание, одежда. Они знают слово „нет“, но папа всегда покупает новый телефон. Однажды на шопинге мы потратили 250 тыс. грн. И папа контролирует. Когда видит, что мы транжирим, то звонит и говорит: „Сейчас карту заблокирую“», — добавила певица.

