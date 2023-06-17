Камалия после развода с Захуром удивила, в каких отношениях они находятся сейчас

Отношения певицы Камалии и пакистанского миллиардера Мохаммада Захура в последнее время вызывают большой интерес у поклонников.

После того, как пара объявила о разводе, Камалия и Захур все одного проводят много времени вместе, делают совместные проекты и позируют вместе на фото.

В комментарии сайта ТСН.ua певица призналась, что тема отношений с мужем для нее очень болезненна, ведь сейчас пара переживает сложный этап в своей супружеской жизни. Однако, несмотря на трудности, Камалия и Захур продолжают поддерживать друг друга и вместе воспитывать дочерей Арабеллу и Мирабеллу.

"У нас сейчас непростой период. Я пыталась все сказать в том посте, но мы закрыли этот вопрос между нами. Когда придет время и мы все решим, мы расскажем. Сейчас мы поддерживаем друг друга, у нас общие дети, у нас очень много общих. проектов. И, конечно, 20 лет не проходят просто так. Я скажу, что сейчас комментировать эту тему это очень больно для меня", — поделилась Камалия.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия и Мохаммад Захур развелись – что известно

Отметим, что Камалия повергла в шок новостью о разводе с Мохаммадом Захуром 13 апреля этого года после 20 лет в браке. В своей публикации в соцсетях певица написала о том, что они с мужем усердно работали над отношениями в течение года, но, несмотря на любовь друг к другу, все же приняли решение расстаться.

Причиной разрыва отношений Камалия и Захур не называют. Однако, как известно, накануне певица и миллиардер поссорились из-за его дочери от бывшей жены-россиянки. Девушка и мачеха не смогли построить теплые отношения, а в конфликте Захур все же поддержал дочь.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

После новости о разводе Камалия и Захур не только посещают светские мероприятия, но проводят время в семейном кругу с двумя дочерьми. Так, например, пара вместе с детьми каталась на лошадях и праздновала семейные праздники.

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