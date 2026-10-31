Камалия после развода сделала жесткое заявление о мужчинах и почему не ходит на свидания

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия сделала жесткое заявление о свидании с мужчинами после развода с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

С 2023 года артистка официально не замужем. Сейчас сердце исполнительницы свободно. Однако интервьюер Слава Демин поинтересовался у Камалии, ходит ли она на свидания. На что артистка довольно жестко ответила. Певица дала понять, что не встретила еще того мужчину, который будет достоин свиданий с ней.

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«Какие свидания? Не с кем свидания. Нет того мужчины, который будет достоин таких свиданий», — ответила артистка.

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Слава Демин напомнил Камалии, что у нее была попытка наладить личную жизнь. Артистка дала понять, что не была счастлива в тех отношениях, поэтому поставила точку: «Был (мужчина — прим. ред.) и отправила… Отправила, потому что достаточно!».

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Отметим, в 2023 году Камалия развелась с мужем Мохаммадом Захуром, с которым прожила в браке около 20 лет и от которого родила двух дочерей. С тех пор сердце артистки свободно. Правда, она пыталась наладить личную жизнь и даже обручилась с бойфрендом. Однако со временем исполнительница разорвала эти отношения, заявив, что мужчина был тираном, который ревновал ее даже к дочерям.

Напомним, недавно Камалия попала в скандал. Артистку раскритиковали в Сети за танцы в военной форме на бронеавтомобиле. Исполнительница жестко отреагировала на хейт и объяснила, почему сняла ролик.

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