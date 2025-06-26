Камалия после развода удивила, почему еще 6 лет не будет выходить на публику с новым возлюбленным

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Украинская певица Камалия, которая недавно показала свой роскошный особняк, после развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром высказалась об их будущем и воспитании двух общих дочерей - Арабеллы и Мирабеллы.

Так, звезда не скрывает, что несмотря на разрыв, они остались близкими друзьями. Камалия в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" призналась, что сейчас вместе с бывшим до сих пор много времени проводят вместе, ведь воспитывают двух дочерей и стремятся сохранить для них атмосферу любви и полноценной семьи.

"Мы в очень дружеских отношениях. Мы не можем быть не вместе. В сентябре нашим девочкам будет 12 лет. Воспитываем их вместе и хотим, чтобы они выросли в здоровой атмосфере, с полноценным детством. Чувствуется, что изменились отношения и мы больше друзья, чем муж и жена. И даже лучше, потому что где-то они улучшились", - рассказала исполнительница.

Реклама

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия также рассказала, что сознательно не начинает новые отношения, чтобы не травмировать детей, которые уже и так подозревали ее в разводе с их папой. Поэтому еще около шести лет - до совершеннолетия близнецов - Камалия не собирается выходить в свет с новым возлюбленным. Но все же певица не исключает варианта, что через это время может продолжить быть с Захуром.

"Они задавали вопросы, но я сказала, что это все пиар. Это таки возраст, когда очень легко можно получить психологическую травму. Как оно сложится в жизни дальше - никто не знает. Может, мы останемся и дальше вместе, а может и нет. Но до 18 лет, пока мои девочки не закончат школу, я не могу строить еще параллельно (отношения - прим. ред.)", - пояснила звездная мама.

Напомним, недавно Камалия вместе з экс-мужем и дочками отдыхала в Италии. Артистка показывала, як их там встречали друзья.