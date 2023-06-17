Камалия после серьезного падения рассказала о диагнозе врачей: "Не знаю, что будет дальше"

Певица Камалия рассказала о своем самочувствии после серьезного падения во время отдыха с дочерьми в Бельгии.

На днях звезда изрядно испугала своих поклонников, показавшись в больнице возле аппарата МРТ. Как оказалось, во время прогулки на велосипедах исполнительница упала на большой скорости.

В эксклюзивном комментарии сайта ТСН.ua Камалия вспомнила, как это произошло и рассказала, что ей сказали врачи после обследования.

"Я ехала, снимала видео для ТікТок, и в это время выезжала машина из поворота. А я до этого была в трех авариях, я очень боюсь машин и у меня сработал инстинкт, я резко затормозила, но слишком быстро. Я упала на асфальт, проехалась просто, ровер упал на меня, прямо на грудь. Я не могла встать минут 15. Сразу вокруг собрали люди — кто со льдом, кто с обезболивающими. Я еще и на коня села через час после падения, но уже с коня слезть не смогла ", – поделилась певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Первая неделя после падения очень тяжело далась Камалии, ведь она просто не могла найти себе места из-за постоянной боли. Впереди звезду ждут еще дополнительные обследования и лечение.

"Сейчас дальше прохожу обследование. У меня трещина в ребре и смещение ребра. Не знаю, что будет дальше, потому что там очень много всего. У меня на ноге огромный синяк, который мне гримировали во время выступления, потому что он такой синий. Колени точно также. Я едва добралась до Украины, вообще не знаю, как. Я неделю не спала, потому что не могла найти себе место, чтобы оно не болело. Но сейчас уже немного лучше", — рассказала Камалия.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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