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Камалия после скандального романа с тираном призналась, свободно ли ее сердце сейчас
У артистки уже есть четкий идеал своего избранника.
Украинская певица Камалия раскрыла новые подробности личной жизни после скандального романа.
Так, после развода с миллиардером Мохаммадом Захуром звезда уже неоднократно ходила на свидание. Впрочем, опыт был крайне отрицательным. В частности, ранее Камалия шокировала романом с тираном, с которым впоследствии разорвала все связи. Но в комментарии "ЖВЛ представляет" певица заявила, что абъюзер все еще продолжает завоевывать ее внимание. Но она уже определилась со своей позицией:
"Через друзей он пытается достать, но я не хочу никаких отношений. Пока никаких отношений. У меня есть друг Захур и мне хватит. Он меня всегда поддерживает", — отметила звезда.
Теперь сердце Камалии окончательно свободно. И несмотря на такой категорический ответ о новых романах, артистка все же имеет свой идеал мужчины и в пример ставит черты бывшего мужа.
"Подобен на Захура. Я девочка с высокой планкой и надо, чтобы все совпало, чтобы я могла в него влюбиться. Поэтому у меня есть разочарование, непростой период. Но увидим. Мне пока с собой хорошо", — пояснила исполнительница.
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская засветила своего мужа Валентина на редком видео со дня рождения дочери. Пара просто сияет от гармонии и счастья.