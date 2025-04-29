Камалия после скандального романа с тираном призналась, свободно ли ее сердце сейчас

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия раскрыла новые подробности личной жизни после скандального романа.

Так, после развода с миллиардером Мохаммадом Захуром звезда уже неоднократно ходила на свидание. Впрочем, опыт был крайне отрицательным. В частности, ранее Камалия шокировала романом с тираном, с которым впоследствии разорвала все связи. Но в комментарии "ЖВЛ представляет" певица заявила, что абъюзер все еще продолжает завоевывать ее внимание. Но она уже определилась со своей позицией:

"Через друзей он пытается достать, но я не хочу никаких отношений. Пока никаких отношений. У меня есть друг Захур и мне хватит. Он меня всегда поддерживает", — отметила звезда.

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Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Теперь сердце Камалии окончательно свободно. И несмотря на такой категорический ответ о новых романах, артистка все же имеет свой идеал мужчины и в пример ставит черты бывшего мужа.

"Подобен на Захура. Я девочка с высокой планкой и надо, чтобы все совпало, чтобы я могла в него влюбиться. Поэтому у меня есть разочарование, непростой период. Но увидим. Мне пока с собой хорошо", — пояснила исполнительница.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская засветила своего мужа Валентина на редком видео со дня рождения дочери. Пара просто сияет от гармонии и счастья.