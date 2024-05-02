Камалия после слухов о ее избиении и фото с окровавленным лицом уехала из Украины

Украинская певица Камалия после слухов о ее избиении поделилась, что уехала из Украины.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram. Правда, скоро Камалия вернется в Киев. Исполнительница отправилась за границу, чтобы провести время со своими 10-летними дочерьми – Арабеллой и Мирабеллой. После семейной встречи исполнительница снова приедет домой.

"Я рада объявить, что наконец-то отправляюсь к своим любимым дочерям — Мирабеллы и Арабеллы. Я так скучала по их улыбкам, объятиям и веселым историям!" – поделилась артистка.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия призналась, что проведет вместе с дочками несколько дней. Певица уже в ожидании незабываемой встречи и отлично проведенного времени вместе.

"Мы собираемся провести вместе несколько незабываемых дней, наполненных смехом, играми и, конечно, музыкой. Это время только для нас, и я счастлива иметь возможность заряжаться их нескончаемой энергией и любовью", — поделилась артистка.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, в апреле в Сети появились шокирующие фото, на которых Камалия изображена с окровавленным лицом. Сразу же появились слухи, что певица страдает от насилия со стороны какого-то мужчины. Певица не комментировала скандальные фото, лишь попросила не втягивать в эту историю ее бывшего Мохаммада Захура, заявив, что он к этому не имеет никакого отношения.

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