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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Камалия поссорилась с известным певцом из-за премии YUNA: "Начал высказывать претензии"

Артистка ответила на упреки о предвзятости музыкальной премии.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Камалия

Камалия

Украинская певца Камалия рассказала, как поссорились с артистом Петром Черным из-за YUNA-2025 .

Исполнитель связался с артисткой, ведь ее бывший муж – пакистанский миллиардер Мохаммад Захур – является одним из основателей музыкальной премии. На проекте "Ранок у великому місті" Камалия говорит, что Петр Черный начал ей высказывать претензии, что уже пять лет не попадает в номинации.

"Недавно поссорилась с Петей Черным. Он мне позвонил и начал высказывать претензии, что он уже 5 лет не может попасть на YUNA, что его нет в номинации, что он не выступает. Я ответила, что от меня это не зависит. Я не решаю", - призналась артистка.

Петр Черный / © скриншот с видео

Петр Черный / © скриншот с видео

Камалия говорит, что не решает, кто попадает в номинации и становится лауреатами. Исполнительница уверяет, что на конкурсе все честно. Более того, за этим тщательно следит специальная компания. Камалия говорит, что на YUNA работают 100 независимых экспертов, которые и выбирают конкурсантов.

"У нас есть контракт с компанией, которая наблюдает за честностью конкурса. Есть 100 независимых экспертов, они голосуют", - добавила артистка.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua также побывала на торжественной церемонии YUNA-2025. Мы пообщались с Мохаммадом Захуром и узнали, планирует ли он продавать музыкальную премию.

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Дата публикации
Количество просмотров
747
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