Камалия поздравила дочерей с 9-летием и показала, как они подросли

Сегодня в семье певицы Камалии праздник – 9 лет исполняется ее дочерям-близнецам Арабелле и Мирабелле.

Сегодня, 6 сентября, в семье певицы Камалии праздник. Дочери Камалии и ее мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, близнецы Арабелла и Мирабелла празднуют день рождения.

Девочкам исполняется девять лет. По этому случаю звездная мама посвятила своим детям трогательный пост в Instagram.

Камалия разместила коллаж из фотографий девочек в разный период их жизни. Артистка отметила, что молится о том, чтобы они вскоре всей семьей вернулись в мирную Украину:

Камалия с семьей / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сегодня самый счастливый день в моей жизни, день, когда я стала мамой! Мы с Захуром — самые счастливые родители в мире двух маленьких звездочек Арабеллы и Мирабеллы. Доченьки, с днем рождения вас! Будьте здоровы, пусть каждый день приносит только радость, а судьба будет любить вас! Молюсь, чтобы очень скоро мы все вместе вернулись в мирную Украину, где вы сможете обнять бабушку с дедушкой, всех родных, пошалить с одноклассниками. И не спешите взрослеть, еще хочу побыть молодой мамой", — написала Камалия.

Поклонники Камалии присоединились к поздравлениям: "Поздравляю! Здоровья, счастья вашим дочерям и вам!", "Поздравляем! Пусть ваши замечательные девочки всегда будут здоровы, жизнерадостны, успешны!", "Пусть дочки растут в любви и под мирным небом. Божьего благословения вам".

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