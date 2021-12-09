Камалия представила новогоднюю песню, в которой впервые спела с 7-летними дочерьми

Композиция получила название "Новий рік".

Грядущие новогодние праздники – время чудес и музыкальных премьер. Не осталась в стороне от них и певица Камалия, которая представила широкой публике трек с очень простым названием "Новий рік".

Над новинкой работала уже традиционная для исполнительницы творческая команда – Андрей Игнатченко и Анна Фещенко.

"Новый год" – это песня-настроение! У нее очень простая философия и музыка, под которую хочется танцевать. Каждый из нас заслуживает того, чтобы на праздники отпустить все невзгоды, негативные мысли, токсические отношения на работе и в личном — и позволить себе быть настоящими рядом с самыми родными!" – прокомментировала новую работу артистка.

В записи песни впервые профессионально приняли участие дочери артистки Арабелла и Мирабелла. Их голоса хорошо слышны в припевах трека.

"Мои первые слушатели — это, безусловно, моя семья! Когда я включила эту песню, дочери под конец уже подпевали! Так и возникла идея спеть на студии вместе. Новый опыт им понравился: правда, они честно сказали, что было не так просто, как им казалось. Поэтому мамина работа стала вызывать у них еще большее уважение!" – рассказала Камалия.

К Новому году Камалия обещает порадовать поклонников и праздничным видео на новый трек.

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