Камалия приехала на родину своего экс-мужа и рассказала, почему там оказалась

Украинская певица Камалия показалась в Пакистане и рассказала о своей благотворительной миссии.

Так, артистка посетила одну из пакистанских школ и провела урок по вокалу детям с инвалидностью, которые интегрируются в общество. По словам Камалии, она научила учеников некоторым вокальным техникам в рамках их программы и надеется, что они помогли им.

"Я сегодня посетила школу на юге Пакистана. В этой уникальной школе вместе с обычными детьми учатся дети с инвалидностью. С помощью инклюзивного обучения дети интегрируются в общество. У школы есть музыкальная программа. Я дала деткам несколько упражнений, как владеть вокалом. Думаю, они их будут практиковать и воплощать в жизнь", - поделилась певица в своем фотоблоге.

Камалия в Пакистане / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В свою очередь, школа, куда пришла украинская артистка, уже поблагодарила ее за участие в благотворительной инициативе: "Спасибо, что посетили нашу школу и предоставили огласку этому, а также за ваши ценные советы для нашей музыкальной программы".

Напомним, недавно Камалия ошеломила своим появлением в компании экс-мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура и рассказала, что они делали вместе.

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