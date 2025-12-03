ТСН в социальных сетях

Гламур
747
1 мин

Камалия приобрела новую квартиру и вместе с экс-супругом Захуром показала ее изнутри

Новое жилье артистки находится на стадии ремонта.

Вера Хмельницкая
Камалия и Мохаммад Захур

Камалия и Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия сообщила о покупке еще одной недвижимости.

В своем фотоблоге артистка поделилась кадрами, которые опубликовал застройщик. Заметно, что на осмотр и покупку Камалия пришла не сама. Поддержать ее пришел бывший муж, миллионер Мохаммад Захур. Вместе с представителями компании они осмотрели помещение, которое еще на этапе ремонта.

Заметно, что квартира довольно функциональна за счет достройки мансардного этажа. А также дом имеет сразу несколько выходов — в дом и сразу на улицу. Больше подробностей о местоположении и размерах квартиры знаменитость пока не раскрывала.

Камалия приобрела квартиру / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия приобрела квартиру / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия приобрела квартиру / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия приобрела квартиру / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

В то же время счастливая Камалия также показала процесс подписи всех необходимых документов и выяснения всех дополнительных вопросов. Такую инвестицию и ее цель сама певица пока не комментировала. Тем не менее, известно, что исполнительница с Захуром владеет общим домом под Киевом и еще одной квартирой в столице.

Камалия приобрела квартиру / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия приобрела квартиру / © instagram.com/kamaliyaofficial

К слову, недавно Камалия показывала изнутри свой роскошный особняк. Певица также ответила на частые упреки о финансах в ее семье и необычный интерьер.

747
