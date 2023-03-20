Камалия вспомнила, как получала звонки от Путина и пела перед ним в Кремле

Тогда, по словам артистки, она и вообразить не могла, что РФ нападет на Украину.

Певица Камалия вспомнила о своем знакомстве с российским диктатором Путиным много лет назад.

Украинская исполнительница призналась, что впервые они встретились в Киеве, а затем Камалия начала получать личные приглашения от президента РФ выступить на политических мероприятиях. Своими воспоминаниями, которые сейчас кажутся абсурдными, Камалия поделилась в Instagram.

"Я много раз выступала перед Путиным. В жизни много сюрпризов! Вы не можете представить это сейчас. Я встретила Путина в Киеве, а потом он начал звать меня в Кремль петь с 2005 года. Он часто звонил мне, а потом вдруг перестал звонить. Я не знаю почему. После этого я увидела смену президента, он стал другим", – рассказала певица.

В то время, как говорит Камалия, президент РФ казался ей порядочным человеком и она даже не могла представить, что через несколько лет он начнет настоящий геноцид украинского народа.

"Все артисты мы сидели вместе и ели вместе после выступлений или во время саммитов СНГ. Он выглядел добрым. В то время, если бы кто-то сказал мне, что Путин нападет на Украину, я бы не поверила. Потому что я знаю, что он любит Украину". Он каждый раз говорил, что Украина и Россия должны быть вместе, но хочет новый СССР", — поделилась певица.

Отметим, что Камалия активно участвует в благотворительных мероприятиях и поет для украинских военных. Также певица недавно побывала на родине своего мужа Мохаммада Захура в Пакистане, где помогала собрать средства на нужды ВСУ.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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