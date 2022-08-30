Камалия призналась, что планировала вступить в ряды ВСУ: "Хотел взять автомат и пойти бороться"

Певица Камалия рассказала о своих переживаниях после того, как Россия напала на Украину.

Исполнительница Камалия поделилась, как началась для нее полномасштабная война в Украине.

Артистка до последнего не верила, что Россия нападет. Так что знаменитость строила разные планы, в том числе и творческие: готовилась к премии YUNA, планировала выпустить новый трек.

Впрочем, тревожные звонки о начале полномасштабной войны были отовсюду. Ее мужу, миллиардеру и бизнесмену Мохаммаду Захуру советовали вывезти семью за границу. У любимого артистки есть гражданство Великобритании, поэтому ежедневно ему поступали соответствующие сообщения.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Поэтому исполнительница решила отправить двойняшек в Лондон, а сама осталась в Украине, ведь не верила, что начнется полномасштабная война.

"Дети уехали за день до начала войны, они последним рейсом вылетели в Лондон. Я сказала, что я останусь, я никуда не поеду. Я до последнего не верила. Я думала, что это какое-то залякивание", — рассказала артистка в интервью "Rostyslove Production".

Камалия была просто в шоке, когда Россия 24 февраля начала обстреливать украинские города и поселки. Тогда звезда решила, что должна защищать Украину. Певица планировала взять в руки оружие и идти бороться на фронт. Но от таких планов ее отговорил муж. Также Камалия не решилась ехать на передовую, ведь она мама двух дочерей и должна о них беспокоиться.

Камалия с мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я хотела пойти в ВСУ. У меня была такая обида, у меня такая ярость была. Я не хотела покидать Украину, я хотела пойти бороться. У меня было такое настроение, что я просто хотела взять в руки автомат и пойти бороться за Украину", – поделилась исполнительница.

Напомним, недавно муж Камалии рассказал о первой жене-россиянке и их общих детях, которые живут с ним. Бывшая бизнесмен хоть и находится в Москве, но все же не поддерживает войну в Украине, которую развязала Россия.

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