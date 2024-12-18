Камалия призналась, как экс-муж пытался ее вернуть после развода и почему обиделся на нее

Украинская певица Камалия призналась, почему экс-муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, обиделся на нее и как пытался вернуть ее после развода.

Пара уже не вместе больше, чем полтора года. Сейчас между ними уже дружеские отношения, однако до развода они очень сильно ссорились. Как говорит Камалия в интервью Oboz.ua, ссоры с мужем у нее начались после того, как она стала жить под одной крышей с его дочерью от предыдущего брака. Все это привело к тому, что певица подала на развод. Мохаммад Захур обиделся на Камалию, что она выступила инициатором разрыва.

"Он очень на меня был обижен из-за того, что выступила инициатором нашего развода. Мы же вместе были очень много лет, было бы уже 22. Но вышло по-другому", – поделилась звезда.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия говорит, что после развода Мохаммад Захур не то чтобы пытался вернуть ее, однако делал шаги к примирению. В частности, мужчина ставил артистке условия, согласно которым они могут начать все сначала. Очевидно, исполнительница не согласилась.

"Я бы не назвала это предложением начать все сначала. Он скорее ставил мне условия возвращения. А я очень горда, как и он, кстати. Причем так интересно: мы в браке никогда не ссорились, представляете? Прожили вместе 20 лет фактически душа в душу. А потом, когда началась великая война, он с детьми поселился под одной крышей с дочерью Таней…", – призналась артистка.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что после развода у Камалии и Мохаммада Захура прекрасные отношения и они проводят время вместе ради дочерей. Недавно артистка делилась, как в Лондоне развлекалась с двойняшками и бывшим мужем.

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