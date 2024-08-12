Камалия призналась, как к разводу с Мохаммадом Захуром причастна его дочь: "Она мстила"

Украинская певица Камалия призналась, как развелась с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, из-за его дочери от экс-жены и что стало последней каплей.

Артистка признается, что они с Татьяной вообще не могли найти общий язык. Дочь Мохаммада Захура попросту не принимала его новую жену. По словам Камалии, они вообще познакомились только тогда, когда она находилась на восьмом месяце беременности. Более того, это произошло только потому, что Татьяну уговорили отец и муж. Впрочем, певица все равно чувствовала от женщины холод и ревность.

Дочь Мохаммада Захура от первого брака

"У нас постоянные были конфликты. Она никак не хотела общаться и мы никогда не встречались. Мы познакомились, когда я была на 8-м месяце беременности, и то ее попросили муж и папа, ведь у нее скоро родятся сестренки. В ресторане мы праздновали мой день рождения, она приехала, поздравила меня, но все равно холод и ревность я постоянно чувствовала", — призналась артистка на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Когда началась полномасштабная война, Мохаммад Захур настоял, чтобы они всей семьей уехали в Лондон и жили у Татьяны. Мужчина надеялся, что это помирит и сблизит семью. Впрочем, этого не случилось. Камалия с дочерью мужа стала еще больше ссориться. Артистка надеялась, что возлюбленный станет на ее сторону и поддержит свою женщину и мать детей, однако этого не произошло. Более того, бизнесмен оскорбил исполнительницу фразой, что скорее с ней разведется, чем бросит Татьяну. Наконец, для Камалии это стало последней каплей. Артистка ушла от мужа и подала на развод.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Она от мамы-россиянки. Ей было неприятно, что я говорила в сторону россиян. Она мне начала мстить. Я Захуру говорила, он мне не верил. Я сначала говорила, что не поеду в этот дом, но Захур надеялся, что нас это сблизит. Одна спора, вторая, третья, четвертая. Когда я ожидала, что муж скажет: "Уважай мою жену, мать моих детей", а он этого не сделал. У меня и так психологическая нагрузка, и еще меня муж не поддержал, и я чувствовала себя одинокой и не нужной. Меня переключило просто. Ну и он мне сказал такую ​​фразу, после которой я захотела развестись: "Что ты хочешь, я скорее с тобой разведусь, чем Таню брошу", - рассказала Камалия.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно певица рассказывала, общается ли сейчас с детьми Мохаммада Захура от предыдущего брака. Также артистка ответила, какие отношения сложились с ними у ее дочерей.

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