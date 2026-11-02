Камалия раскрыла имя известного мужчины, который ее жестоко избивал и изменял ей — фигуранта громкого дела

Камалия

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Украинская певица Камалия впервые назвала имя известного мужчины, который жестоко избивал ее и изменял.

После развода с Мохаммадом Захуром исполнительница пыталась наладить личную жизнь. После того, как певица вернулась из Лондона в Киев, в ее жизни появился новый ухажер. Певица познакомилась с Михаилом Стефанишиным. Камалия в интервью Маричке Добвенко говорит, что мужчина дарил ей цветы, говорил красивые слова, делал романтические поступки. Так что сердце певицы оттаяло, и она попыталась построить отношения с предпринимателем.

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Однако через пол года мужчина начал избивать Камалию. Артистка говорит, что это случалось, когда Стефанишин был либо пьян, либо под веществами. Мужчина ревновал исполнительницу к ее бывшему мужу Мохаммаду Захуру. Он возмущался, что она с ним общается и вместе с детьми ездит на отдых. С каждым разом побои Стефанишина становились серьезнее. Однажды артистка даже попала в больницу с треснутой барабанной перепонкой, где ей сделали операцию.

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Камалия после избиения

«Он мне очень сильно напоминал Захура в начале отношений: такие же цветы, такие же красивые слова, все так же романтично. Я и подумать не могла, что этот мужчина сможет так поднять руки. Это произошло в Одессе через полгода. У меня есть группа Family, что-то там Захур писал, а у нас сердечки друг другу. Он был пьян, и понеслось на ревности. Тогда не сильно, он у меня просил прощения, плакал. Много раз повторялось, и гораздо сильнее. Мы вызвали полицию, но я пожалела его и забрала заявление. Он написал мне расписку, где писал, что никогда меня и пальцем не коснется», — говорит артистка.

Камалия после избиения

Камалия прощала мужчину. Исполнительница считала, что сама дает ему поводы для ревности. Что касается избиения, то папа бил маму Камалии. Так что у нее был такой пример в семье. Певица все равно считала, что Михаил Стефанишин любит ее.

«Почему прощала… Я тоже ревнивый человек, но если мне не давать повода — я не ревную. Он очень сильно ревновал к Захуру. Он говорил, а почему Захур едет на отдых со мной и детьми? Говорил, пусть берет билеты мне и детям, а сам не едет. Я его этим оправдывала. Я ставила себя на его место, представляла, если бы он так поехал, чтобы я себе думала», — говорит артистка.

Тем временем мужчина не только избивал Камалию, но и контролировал. Он мог звонить по ночам, когда Камалия была с детьми, и просил включить видео. Мужчина проверял телефон артистки. Исполнительница это терпела, но ставила точку. Михаил Стефанишин просил прощения у артистки, умолял ее вернуться и обещал, что изменится. Певица прощала, но дальше все повторялось по кругу.

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Камалия познакомилась со Стефанишиным на вечеринке Могилевской / © скриншот с видео

«Он меня контролировал. Я с детьми, а он ночью звонит, чтобы я показала, с кем сплю. Это был террор каждую ночь, особенно если он выпивал. Я уже блокировала телефон. Сначала я показывала, а потом мне это надоело. Я уходила, но он меня находил, приезжал с цветами, плакал. Было три с половиной года отношения», — говорит исполнительница.

Наконец Камалия узнала, что мужчине еще и изменял ей. У него был роман на стороне с подругой артистки Светланой Голинской. Певица находила ее волосы в квартире, а впоследствии сама женщина показала ей переписку и фото с Михаилом. Однако мужчине удалось убедить Камалию, что у него не было романа на стороне. Но исполнительница получила доказательство — видео.

Камалия и ее бывшая подруга Светлана Голинская / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Я получила доказательства этим летом того, что он мне изменял с подругой. Он мне клялся, говорил мне, что у меня со Светой ничего нет, у меня только бизнес. Я приезжаю домой и вижу, что в спальне волосы цвета как у Светланы. У Светланы спрашивала, она мне — нет. Она узнала, что мы с ним поехали отдыхать и начала мне писать, присылать скриншоты их переписки, фото, пишет, что жила с ним пять месяцев», — призналась артистка.

Сейчас Камалия говорит, что окончательно поставила точку в отношениях с Михаилом Стефанишиным и больше не хочет видеть его в своей жизни. Певица постепенно восстанавливается от того, с чем ей пришлось столкнуться.

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Отметим, Михаил Стефанишин — предприниматель и бывший муж вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерка юстиции Украины Ольги Стефанишиной. Имя мужчины фигурировало в центре журналистских расследований из-за подозрительных схем с имуществом, которое государство забрало у нарушителей или коллаборантов.

Напомним, недавно Камалия сделала жесткое заявление о мужчинах. Также артистка объяснила, почему не ходит на свидания.

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