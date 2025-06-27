Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"

Мохаммад Захур и Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия, которая недавно показала свой роскошный особняк, впервые откровенно рассказала о диалоге, который стал причиной развода с миллиардером Мохаммадом Захуром.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" звезда призналась, что лишь одна фраза мужа стала точкой невозврата в отношениях. В частности, тема их эмоционального диалога перед разводом касалась напряженных отношений Камалии с дочерью Захура Татьяной от предыдущего брака. По словам исполнительницы, она и стала причиной недоразумений в семье.

"Накапливалось. Когда муж выбирает дочь и говорит фразу: "Лучше я с тобой разведусь, чем Таню покину...", то для меня это было очень обидно. Хотя я не заставляла никого "покидать". Иногда мы говорим такие вещи, даже не задумываясь. Поэтому перед тем, как что-то сказать, надо много раз подумать. Меня обидело то, что он не слушал меня как свою жену", - призналась артистка.

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Мохаммад Захур и Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия откровенно рассказала, что около года уговаривала на тот момент мужа прислушаться к ней и отказаться от совместного проживания с дочерью Захура от предыдущего брака и внуками. Однако он поступил иначе. Поэтому ситуация стала критической и супруги эмоционально развелись.

"Я говорила: "Пожалуйста, только не под одну крышу с твоими детьми от предыдущего брака". Было много возможностей, куда поехать. Но Захур меня не услышал, как я его не умоляла год. А он хотел, чтобы семья сдружилась. Но это разъединило. Я чувствовала, что это может случиться, зная характеры", - добавила звезда.

Напомним, недавно Камалия заявила, что их общий с Захуром особняк был поврежден оккупантами. Дом затронула взрывная волна.