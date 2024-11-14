Камалия рассекретила, где с дочками проведет новогодние праздники, и похвасталась украшенным домом

Сейчас артистка находится в Лондоне, однако на праздники она там не останется.

Украинская певица Камалия рассекретила, где вместе с дочерьми от экс-мужа, бизнесмена Мохаммада Захура, проведет новогодние праздники.

Артистка сейчас находится в Лондоне. В частности, вместе с дочерьми исполнительница украшала квартиру к новогодним праздникам. По словам певицы, 11-летние Арабелла и Мирабелла предложили, а она согласилась.

В частности, они вместе сервировали стол. Его украсили можжевельником с шишками и серебристыми свечами. Кроме того, семейство уже успело поставить новогоднюю елку. Она была украшена игрушками разного цвета, а на ее верхушке красовалась немалая звезда.

Камалия показала, как с дочками украсила квартиру в Лондоне к новогодним праздникам

Правда, новогодние праздники Камалия с дочерьми будет встречать не в Лондоне. Артистка поделилась, что они вместе вернутся в Украину, где будут праздновать Новый год.

"Пока я нахожусь в Лондоне, мои дочки захотели вместе со мной украсить квартиру к новогодним праздникам. Хотя праздновать будем в Украине, в Киеве", — заверила артистка.

Напомним, недавно дочь Камалии сломала ногу. Однако это не стало Мирабелле помехой заниматься любимым хобби. Камалия показала, как ее дочь с гипсом на ноге ездила верхом на коне.

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