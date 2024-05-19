Камалия рассекретила, как и с кем на самом деле встретила в Украине 47-летие

Украинская певица Камалия рассекретила, как и с кем на самом деле отпраздновала день рождения.

В праздничный день артистка публиковала фото с дочерьми и бывшим мужем. Фанаты ошибочно предположили, что исполнительница именно с ними встретила свое 47-летие. Оказалось, что в этот день Камалия находилась в Украине.

Свой день рождения исполнительница особо не праздновала, ведь, как призналась артистка, на фоне грустных новостей настроения совсем нет. Тем не менее, артистка провела праздник в компании особого человека – мамы.

Камалия с мамой / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"У меня день рождения, но, к сожалению, праздничного настроения совсем нет из-за тяжелой ситуации в Украине. В этот день я нашла поддержку в объятиях мамы, которая поздравила меня с такой теплотой и материнской любовью. Ее слова и объятия стали для меня самым большим подарком", — поделилась артистка.

Камалия также добавила, что ей было очень грустно, что она не может разделить праздник с дочерьми. К слову, Арабелла и Мирабелла из-за полномасштабной войны в Украине живут в Великобритании. Тем не менее, певица верит, что в скором времени в стране снова будет мир, и она наконец-то воссоединится с дочками.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я получила много трогательных поздравлений от друзей, знакомых и поклонников. Ваша поддержка очень важна для меня. Но сердце болит, что мои дочки, Мирабeллa и Арабелла, в этом году не со мной. Они в Лондоне, и, хотя с утра уже поздравили меня и подняли настроение, я очень скучаю по ним. Я мечтаю о том дне, когда смогу отпраздновать день рождения вместе с дочерьми, в мирной и счастливой Украине", - поделилась артистка.

Напомним, недавно Камалия ездила за границу, где встретилась с дочерьми и бывшим мужем Мохаммадом Захуром. Артистка делилась, как они проводили время в Португалии и как проходил их отдых.

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