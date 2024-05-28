Камалия рассекретила, как после разрыва поделила с экс-мужем имущество, и заинтриговала новым романом

Артистка также рассказала, как ее после развода уже звали замуж.

Украинская певица Камалия рассказала, как после развода поделила с бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, имущество, и заинтриговала новыми отношениями.

Исполнительница призналась, что пока что не углублялась в вопрос распределения совместно нажитого в браке. Тем не менее, роскошный особняк бывших супругов под Киевом достанется их дочерям. Остальное имущество Камалия и Мохаммад Захур не делили, певица даже не уверена, что они этим будут заниматься.

"Это общий дом, в будущем – это дом наших детей. Нет, мы еще имущество не делили. Планируем ли – не знаю", — рассказала артистка в интервью для "Люкс ФМ".

Камалия с бывшим мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия не стала рассказывать, нашла ли новую любовь после развода. Впрочем, артистка заинтриговала новым романом. В частности, она отметила, что пока что будет держать в секрете, свободно ли ее сердце или нет. Слухи о новых отношениях Камалия не стала ни опровергать, ни подтверждать.

"Свободно ли мое сердце – пусть это будет пока что в секрете", — заинтриговала певица.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А вот о новых поклонниках Камалия охотно рассказала. Оказалось, что после развода к артистке просто приковано внимание мужчин. Более того, некоторые даже успели сделать ей предложение. Правда, сама Камалия замуж не торопится.

"После развода внимание полилось, даже предложения были. Я еще психологически не готова выйти замуж. Я думаю, что нужно время, чтобы выдохнуть", — добавила артистка.

Камалия

Напомним, недавно бывший муж Камалии – Мохаммад Захур – неожиданно признался, что они живут вместе. Миллиардер объяснил, как это случилось.

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