Камалия рассекретила необычный подарок двойняшкам на 10-летие: "Они искренне желали"

Артистка поделилась, что именно такой подарок хотели получить ее дочери.

Украинская певица Камалия сообщила о празднике в семье. Двойняшки исполнительницы – Арабелла и Мирабелла – празднуют первый юбилей.

Девушкам исполняется 10 лет. В своем Instagram артистка рассекретила, что они с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, мечтали в день рождения устроить пышный праздник. В частности, собрать гостей, заказать большой именинный торт, пригласить аниматоров. Впрочем, война внесла свои коррективы.

"Наши принцессы празднуют первый юбилей — десятилетие безудержной радости, которую они принесли в нашу жизнь! Как же мы мечтали подарить им настоящий праздник с друзьями, одноклассниками, большим праздничным тортом, фокусами, аниматорами... Но война вносит свои беспощадные коррективы... Она разлучила нас, толкая девочек в нежелательное изгнание из родной страны. А как же они мечтают жить в Украине!" – поделилась артистка.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В свой день рождения Арабелла и Мирабелла попросили родителей об особом подарке. Они захотели отпраздновать день рождения в кругу семьи, но в Киеве. Как призналась артистка, они с удовольствием вместе с мужем исполнят их пожелания.

"С началом их учебы в Лондоне появилась скромная просьба — единственный подарок, которого они искренне желали, это отпраздновать свое 10-летие в Киеве. Мы всем сердцем приняли их желание, осознавая, что среди бури, хаоса простое и интимное празднование в кругу самых дорогих друзей и семьи имеет неизмеримую ценность. И сейчас только так!" – отметила артистка.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Камалия показала, как с мужем "выясняла" отношения на публике, и очеь сильно рассмешила поклонников.

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