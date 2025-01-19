Камалия рассекретила новую профессию мамы и где она сейчас живет: "Всю жизнь шла к этому"

Украинская певица Камалия рассказала о карьерных изменениях в жизни мамы Инны.

Как оказалось, родной человек звезды недавно получил новую профессию. В частности, Инна Петровна закончила обучение в университете и овладела мастерством психотерапии, защитив диплом. Более того, во время войны мама певицы уже начала предоставлять свои услуги и работает в государственном учреждении.

"Она нашла себя в психологии. Окончила еще один университет, уже защитила диплом, теперь она еще и психотерапевт. Сейчас у нее государственная практика. У нее уже даже клиенты есть и предложения по работе. Ей это очень нравится, и у нее хорошо получается работать с людьми. Такое впечатление, что она всю жизнь шла к этому. Это такая профессия, которая нуждается в очень богатом жизненном опыте. А она прошла большой жизненный путь. Думаю, из нее будет очень классный психотерапевт", — призналась Камалия в интервью "Коротко про".

Камалия с мамой / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

По словам исполнительницы, Инна Петровна проживает в центре столицы. Однако иногда наведывается в гости к частному дому звездной дочери в случае ее отъездов или возвращения внучек.

"Она живет отдельно. У нее своя квартира в центре города. Надо сепарироваться, потому что невозможно постоянно быть 24/7, как бы люди друг друга не любили. Мама смотрит за домом, когда нас нет. Гостит у нас, когда девочки приезжают на каникулы, потому что скучает по ним и хочет с ними побыть", — объяснила артистка.

Напомним, недавно Камалия неоднозначно высказалась о прежнем браке с мужем Мохаммадом Захуром. Она намекнула, что и дальше будет строить счастье рядом с ним.

Читайте также: