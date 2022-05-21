Камалия рассказала, что Зеленский обращался к ней за помощью и что знает о Кабаевой и Путине

Украинская певица и волонтер Камалия поделилась, как во время войны помогает украинцам.

По словам артистки, она в большинстве своем помогает массово. К сожалению, каждому певица помочь не может, поэтому иногда ей приходилось отказывать.

Как поделилась Камалия в программе "Слава+", она с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, помогают военным госпиталям, батальонам, террообороне, министерству, и "уже они распределяют это".

"Также по адресу. Например, знаю, что детская больница, работаю с "Охматдетом", туда направляю. Так что персонально помогать каждому, конечно, я не смогу", — прокомментировала певица.

Она также поделилась, что как и у многих состоятельных людей, у ее семьи остановился бизнес, и они потеряли за эти три месяца свое состояние.

"У нас как у всех. Ничего не работает. Бизнес стоит. Наш бизнес через месяц может еще как-нибудь начнет работать, но только на каких-то процентах", — сделала прогноз Камалия.

В то же время, исполнительница отметила, что они с мужем не боятся потерять все на волонтерстве. Камалия активно гастролирует, общается с влиятельными людьми, чтобы они оказали помощь Украине:

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"Сейчас я работаю, езжу по всей Европе, чтобы привлечь как можно больше богатых людей, которые могут помочь, могут поддержать Украину. Даю благотворительные концерты", — рассказала Камалия.

Кроме того, исполнительница призналась, что верит в историю между Владимиром Путиным и Алиной Кабаевой:

"Я не могу сказать, что прям знаю-знаю 100%. Но у меня есть некоторые причины верить в это", — коротко прокомментировала знаменитость.

Кроме того, Камалия призналась, что люди Владимира Зеленского по его просьбе обращались за помощью к певице и ее мужу. Впрочем, она не может сказать, о какой именно помощи идет речь:

"Я не знаю, могу ли это говорить. Он обращается, конечно. Звонят его люди", — коротко ответила Камалия.

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