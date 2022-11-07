Камалия рассказала о ссорах с дочерью мужа от первого брака: "Пытаемся не пересекаться"

Украинская певица Камалия живет в Лондоне с детьми своего мужа, пакистанского миллиардера и бизнесмена Мохаммада Захура, от первого брака.

Если же с сыном Арманом артистка нашла общую речь, то с дочерью Татьяной возникают споры. В программе ЖВЛ Камалия призналась, что ссорятся они из-за войны в Украине. Артистка постоянно смотрит новости и высказывает свое мнение по поводу россиян. Татьяну, мама которой живу в Москве, это оскорбляет.

"Мне нелегко, скажем так. С Арманом легко, а с дочерью Захура — нет. Наверное, стараемся не пересекаться. Я постоянно смотрю новости украинские и очень часто высказываюсь относительно россиян, и ее это оскорбляет, потому что ее мама — россиянка, и в нас такая война между нами", — рассказала исполнительница.

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Их конфликты прокомментировал и муж Камалии. Мохаммад Захур отметил, что они живут в доме дочери, поэтому Татьяну возмущает, когда в ее доме критикуют маму. Более того, бывшая жена бизнесмена не поддерживает войну, которую развязала Россия.

"Мы находимся в доме дочери, и, конечно, ей тоже обидно, потому что когда постоянно ругают... Ее мама ничего плохого не делает, она тоже против этой войны. Камалия, конечно, в ярости всех мочит россиян, и ей это не нравится, конечно, на этой почве иногда бывают споры", — прокомментировал муж Камалии.

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