Камалия рассказала о ссоре с родственницей из России: "Сказала потерпеть, пока они нацистов перестреляют"

Неприятный разговор с родственницей из России произошел у Камалии в начале полномасштабной войны в Украине. Тогда певица пыталась достучаться до всех знакомых россиян, чтобы объяснить, что РФ начала бомбить мирные города ее страны.

"Первые мои звонки были в Россию, звонок моим друзьям, людям, с которыми я работала. И, конечно, я позвонила моей тете, на что она сразу мне сказала: "Это неправда, это все фейки! Вы сами себя бомбите". Я сказала, что она ненормальная, потому что зачем нам бомбить свои же города, если мы только начали отстраивать страну", — рассказала звезда в интервью "Rostyslove Production".

Певица поделилась, что пыталась достучаться до родной сестры своего отца всеми возможными способами – сбрасывала видео, объясняла, откуда летят ракеты, но все было бесполезно.

Камалия / Фото: скриншот с видео

"Она мне сказала: "Немного потерпите, мы будем вместе, сейчас только у вас нацистов перестреляем". С ней было просто невозможно разговаривать и все родственники, которые в Украине, с ней перессорились. Ей звонили по телефону 25 человек, родственников, из Чернигова, там, где были боевые действия. Ей посылали видео, а она говорила, что это фейки и монтаж. Какие фейки, когда это мы снимали?!" – рассказала Камалия.

Единственный раз, когда родственница певицы поверила в то, что в Украине происходит настоящая война, произошел, когда Бучу освободили от оккупантов и тренер Камалии по конному спорту смогла приехать туда. Тогда, по словам исполнительницы, она послала тете видео со своей конюшни, в которой русские солдаты расстреляли ее лошадей.

"Она, когда увидела это видео, сказала, что ей плохо и положила трубку", — рассказала о реакции тети певица.

После этого Камалия оборвала связи с родственницей из России. Певица призналась, что тетя присылала ей открытку к Восьмому марта, однако исполнительница посоветовала ей лучше спросить ее родного брата, отца певицы, как он чувствует себя в разбомбленном Чернигове.

Напомним, недавно Камалия показала фото с дочками, отпраздновавшими свой девятый день рождения.

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