Камалия рассказала о своей болезни, появившейся во время войны: "За ночь могу набрать четыре кг"

Украинская певица Камалия призналась, что во время полномасштабной войны у нее возникли проблемы со здоровьем.

На фоне стресса у исполнительницы развился аутоиммунный тиреоидит. Об этом артистка рассказала в программе "ЖВЛ". По словам Камалии, даже легкое волнение может повлиять на ее эмоциональное состояние и даже внешность.

"У меня аутоиммунный тиреоидит. Просто начинаю отекать. И я как этот шарик, так вот, туда-сюда. С этим очень трудно бороться. Сегодня я такая, завтра могу проснуться и плюс четыре. И на лице это отражается, и на всем. Поэтому мне очень тяжело", – объяснила Камалия.

Камалия об отце-тиране, кризисе в отношениях и проблемах со здоровьем

Напомним, ранее Камалия впервые рассказала о серьезной ссоре с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. По словам певицы, причиной их конфликта стала дочь Захура от первого брака с россиянкой. Артистка поделилась, что дочь мужа сразу ее не полюбила, еще даже когда ни разу не видела ее вживую.

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