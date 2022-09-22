Камалия рассказала о знакомстве с мужем-миллиардером: "Там были все мужчины и я одна"

Певица Камалия вспомнила свое знакомство с мужем, украинско-пакистанским миллиардером, бизнесменом Мохаммадом Захуром.

По словам Камалии, тогда она переживала непростой период в жизни, она только разошлась с бойфрендом и была в депрессии. Друг артистки, который также был и другом Захура, чтобы немного отвлечь ее, пригласил ее на мероприятие, где был бизнесмен.

"Это была встреча в неформальной обстановке. Меня пригласил наш общий друг. И я приехала. Попросили меня спеть. Все были мужчины на этой встрече, я одна женщина. Их было много и все состоятельные, все бизнесмены. Захур был наиболее яркий. У меня было такое ощущение, когда я его увидела впервые, что он такой, светится.От него какой-то свет идет. Это было мое первое ощущение. Раньше я никогда такого не испытывала. Да, я влюблялась. Но вот так, что ты смотришь на человека и от него идет свет", — рассказала Камалия в интервью Rostyslove Production.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Встреча пары состоялась в одном из заведений Киева. Камалия, как сейчас, помнит, что это было 15 июля. 19 июля Захур пригласил артистку на обед и с тех пор начался их роман. Впрочем, продолжался он не долго, поскольку уже через несколько месяцев влюбленные сыграли свадьбу.

Супруги имеют двоих детей, близнецов Арабеллу и Мирабеллу, которым 9 лет. Как рассказала звездная мама, детей они воспитывают по европейским традициям, хотя пакистанские тоже знают.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кроме того, Камалия рассказала, о каких профессиях мечтают ее дочери:

"Арабелла точно станет певицей. Мирабелла ходила в школу олимпийского резерва, на гимнастику и она была в самой сильной группе. У нее были все шансы попасть на Олимпийские игры. Но она это все сейчас потеряла и очень переживает. В Лондоне не так много студий и я не могу в Лондоне найти такую профессиональную школу, такого уровня. Она и классно поет, но она говорит: я хочу получить олимпийскую медаль, а потом уйти на пенсию и тогда стать певицей. А у Арабеллы очень подобный тембр голоса на Sia", — рассказала Камалия.

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