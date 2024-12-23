Камалия рассказала об общении с дочерью экс-мужа Мохаммада Захура, которая разрушила их брак

Исполнительница призналась, изменилось ли их отношение друг к другу и перестали ли они ссориться.

Украинская певица Камалия рассказала об общении с дочерью своего бывшего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, которая разрушила их брак.

Во время полномасштабной войны женщины были вынуждены жить под одной крышей. Ссор было не избежать. Дочь Мохаммада Захура оскорбляло то, что Камалия говорила в сторону россиян, ведь ее мама является россиянкой. Исполнительница тоже не могла смолчать. В конце концов, женщины очень сильно ссорились. Когда артистка надеялась, что муж заступится за нее, он лишь сказал, что скорее разведется с ней, чем бросит Татьяну. Камалию это обидело, и она ушла от бизнесмена.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка в интервью "Люкс ФМ" признается, что сейчас уже не ссорится с Татьяной. Они продолжают общаться, будто бы ничего не произошло. Правда, каждая осталась со своим мнением. Также ни Камалия, ни Татьяна не просили прощения друг у друга.

"Мы общаемся, будто бы ничего не произошло. Каждая осталась при своем мнении. Никто ни у кого прощения не просил, но мы не трогаем никакой темы. Но уже и ссор нет. Что было – то было", — отметила артистка.

Напомним, недавно ведущий Слава Соломка неожиданно заявил, что Камалия – "бездарная певица". Исполнительница уже отреагировала на оскорбительные слова шоумена.

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