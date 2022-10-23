Камалия рассказала, построила ли жилье для переселенцев в Германии, на которое муж ей дал миллион евро

Певица Камалия рассказала, на какой стадии находится строительство специального жилья для украинских переселенцев в Германии, о котором она объявила в мае.

Как ранее рассказывала артистка, на день рождения, которое она отпраздновала 18 мая, муж ей дал более миллиона евро на благую цель – построить жилье, где будут жить переселенцы из Украины.

Но в студии "Сніданку.Вихідний" Камалия поделилась, что все оказалось не так просто с этим жильем:

"С такой бюрократией, как в Европе, я еще не сталкивалась. В Украине это просто цветочки, чем там. Там просто ужас. Там не сделаешь следующий шаг пока тебе там не утвердят, там не дадут разрешение делать следующий шаг. Мы договорились, мы взяли в аренду дома. Это бывшие общежития, там их три в разных городах. Начали инвестировать, начали делать и началось. Оно еще не завершилось. Война уже скоро завершится, а строительство, все это переустройство еще не завершилось. Но благодаря тому, что я сотрудничаю в Германии со многими мэрами городов, мы помогали расселять беженцев. Сейчас уже такой нужды нет. Всех расселили", — рассказала Камалия.

Мэры немецких городов помогали мне расселять украинских переселенцев: певица Камалия

В свою очередь муж артистки, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур рассказал, как к украинцам относятся в Лондоне. Как известно, в столицу Великобритании Захур уехал вместе с двумя дочерьми за несколько дней до начала войны. Он говорил, что на этом настояли друзья-англичане. В настоящее время дети Камалии учатся в Лондоне.

"В Лондоне принимают с распростертыми объятиями. Там, где наши дети учатся, мы платим по 9 тысяч фунтов за каждого. А для переселенцев бесплатно. Помогают всей школой. Собирают одежду, форму", — сказал Захур.

Впрочем, Камалия отметила, что есть и оборотная сторона медали. Так, говорит артистка, украинцам крайне сложо за границей устроиться на работу по специальности:

"Ты должен владеть языком той страны, в которой ты находишься. Я встретила в Бельгии женщину, которая в университете Шевченко преподавала английский язык. Она там горничная в отеле, потому что она говорит: "Я не знаю бельгийского языка, английский здесь не нужен". Люди не могут работать по своей специальности. Даже если ты профессор, пока ты не выучишь язык, пока не сдашь экзамены. Это все долго. У меня племянница доктор наук, экономист. Два высших образования. И сейчас она в Британии, она не может устроиться на работу там, она пробовала. Она хотела записаться в банк, ее записали через два месяца", — рассказала о реалиях украинцев за рубежом певица.

Напомним, что не так давно к Камалии из Великобритании приехал муж с дочерьми. Девочки очень скучали по Украине и на каникулы приехали домой. Вместе с семьей Камалия посетила находящихся во Львове переселенцев из Мариуполя и выступила перед ними.

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